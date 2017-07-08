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08 Temmuz 2017 05:39

Konya’da eğlence mekanlarına baskın

Konya’da kent merkezinde bulunan eğlence mekanına yapılan baskında uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirilirken 3 kadına da işlem yapıldı.

Konya’da eğlence mekanlarına baskın

08 Temmuz 2017 05:39


Edinen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezine çok sayıda polis ile operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında eğlence merkezinde bulunan odalar tek tek incelenirken, kilitli kapılar çilingir yardımıyla açılarak içeriye girildi. Operasyona katılan dedektör köpek ‘Ares’ ile hem odalar hem mekanın otoparkındaki araçlar, depolar ve mutfaklar didik didik arandı. Yaklaşık 100 kişinin ise Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Gerçekleştirilen baskında ekipler, mekanda uyuşturucu hap, esrar ve sahte içki geçirilirken iş yerinde konsomatris olarak çalışan 3 kadın hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.




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