Konya'da eski stadyum Millet Bahçesine dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski stadyum alanlarının Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi talimatının ardından Konya'daki dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Eski stadyumda ana kapı, kapalı tribünün bir kısmı, çim saha ve tescilli bir yapı korunarak Millet Bahçesi içinde yaşatılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, eski stadyumun alanlarının Millet Bahçesi'ne dönüşümü için Türkiye'de ilk kez başlattığı dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından başlattıkları çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, Konya için önemli hatıralar barındıran eski stadyumunun hatıralarını gelecek nesillere de aktarmak adına titiz bir şekilde hareket ettiklerinin altını çizdi. Eski stadyum bölgesinin şehrin merkezinde insanların nefes alabileceği Millet Bahçesi olarak şehre kazandırılacağını kaydeden Altay, “Ülkemize Millet Bahçelerini kazandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu bir gelecek vizyonudur. Bu yeni Türkiye'nin başlangıcıdır ve biz de buna Konya'dan katkı yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi. Eski stadyumda hızla devam eden dönüşüm çalışmalarının ilk etabında şu ana kadar yüzde 85'lik kısmının tamamlandığını belirten Başkan Altay, tamamının 3 hafta içinde bitileceğini dile getirdi.

“Stadyumu gelecek nesillere aktarmak adına büyük özen gösteriyoruz”

Başkan Altay, eski stadyumun birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptığını ve birçok vatandaşa da sporu sevdirip önemli başarılar elde etmesine vesile olduğunu ifade ederek, eski stadın doğal ve tarihi dokusuyla yaşatılmasına yönelik proje hazırladıklarını kaydetti. Altay, “Eski stadyum kompleksinin bazı bölümlerinin korunmasını amaçlıyoruz. Özellikle şehrimizle özdeşleşen stadyumun ana kapısı, kapalı tribünün bir kısmı, çim saha ve tescilli bir yapıyı Millet Bahçesine eklemeyi hedefliyoruz. Böylece Millet Bahçesine gelenler burada eski bir stat olduğunu hatırlayacaklar ve gelecek nesiller de burayı tanımış olacak” ifadelerini kullandı. Başkan Altay, dönüşüm çalışmaları yapılırken bir yandan da Millet Bahçesi proje hazırlama sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.