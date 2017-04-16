Konya’da ‘Evet’ sevinci

Konya’da oy sayımının tamamlanırken, yüzde 72,88 oranında evet çıktı. Sonuçların netleşmesiyle vatandaşlar kutlamalara başladı. AK Parti Konya Teşkilatı tarafından düzenlenen kutlama programı Kılıçarslan Kent Meydanında gerçekleştirildi. Meydana akın eden çok sayıda vatandaş, ellerinde bayraklarla referandumda ‘evet’ çıkmasını kutladı. Kutlamalara, AK Parti Konya milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalarda konuşan AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Hüsnüye Erdoğan, evet için verilen desteğe teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar ve sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundular.