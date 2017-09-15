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15 Eylül 2017 16:39

Konya’da FETÖ çatı davası için 500 kişilik duruşma salonu hazırlandı

Konya’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında, 187’si tutuklu 481 sanığın yargılanmasının yapılacağı dava için, teknik cihazlarla donatılan yaklaşık 800 metrekarelik alanda 500 kişi kapasiteli duruşma salonu hazırlandı.

Konya’da FETÖ çatı davası için 500 kişilik duruşma salonu hazırlandı

15 Eylül 2017 16:39


Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklanmada, "Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 1030 ayrı dosyada şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. 2 bin 281 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameler, terör suçlarına bakan ihtisas mahkemeleri olan Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi ile Konya 9. Ağır Ceza Mahkemelerine gönderilerek dava açıldı. 527 sanıktan 46’sı hakkındaki davanın tefrik edilmesi sonucu 481 sanığın Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarından yargılandığı Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/1 esas sayılı dava dosyası, soruşturmalar kapsamında en çok sanığın yer aldığı dosya oldu. Mahkeme duruşma salonlarının mevcut durumlarının yetersiz olması nedeniyle, davaların adil, etkin ve seri şekilde yürütülebilmesi için Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talebi sonrası, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından merkez Meram ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisleri görülecek FETÖ davası için hazır hale getirildi" denildi.




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