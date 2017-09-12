Konya’da FETÖ/PDY çatı davası başladı

Konya Adliyesinde davayı izleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Türk yargısının millet adına hesap sorduğunu söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, FETÖ/PDY çatı davasını takip etmek için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti Genel Merkez avukatları, Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ile AK Parti Konya il ve ilçe teşkilatları üyeleriyle birlikte Konya Adliyesine geldi. Adliye binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Sorgun, bugünün 12 Eylül 1980 darbesinin de 37. yılı olduğunu hatırlatarak, “Darbe ile her şeyin güllük gülistanlık olduğu ve darbeyi yapanların emperyal güçlere, ‘Endişe edilecek bir durum yok bunlar bizim çocuklar’ dedikleri darbenin yıl dönümündeyiz. O günlerde hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiydim. O zamanın Fethullah Gülen’i, bugünün FETÖ’sü her yerde arananlar listesindeydi. Duvarlarda afişlerde aranıyordu ama bir taraftan da şehir şehir gezip vaazlar veriyordu, ağlıyordu ve ağlatıyordu. Tabii o zaman buna çok da anlam verememiştik. Daha sonra 28 Şubat oldu. Dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, hükümet bir yönüyle alaşağı edildi, herkese ket vuruldu ama birisinin önü açıldı 28 Şubat’ta. Yine bu FETÖ ve ekibiydi” dedi.

“Darbe değil, işgal girişimi”

Sorgun, FETÖ’nün 15 Temmuz’da yaptığı işin işgal girişimi olduğunu belirterek, “15 Temmuz ki önü asrın ihaneti, arkası ise gerçekten milletimiz tarafından bakıldığında asrın zaferi olarak diyebileceğimiz bir kalkışma. Darbe çok hafif kalır. Çünkü bu millet darbeler gördü, postmodern darbeler gördü. Bu tam anlamıyla bir işgal girişimiydi. Bunu abartarak değil inanarak söylüyorum. Çünkü bir yabancı işgal gücü eğer ülkemize saldırsaydı nerelere saldırırdı? Milletin Meclisine saldırırdı. En yüksek milleti, devleti temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığına saldırırdı. En kritik zamanlarda milletimizi savunmakla görevlendirilmiş olan Özel Kuvvetlere, emniyetin özel güçlerine saldırırdı. Buralara saldırıldı” diye konuştu.

“Şimdi artık milletimiz adına hesap sorma zamanı”

Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, millet adına hesap soracaklarını belirterek, “Yargılama süreci gerçekten hukuka, adalete yakışır bir şekilde evrensel normlara, kurallara uygun bir şekilde sürüyor ve şimdi artık milletimiz adına hesap sorma zamanı. Yargı tarafından hesap sorma zamanı. Bu bakımdan süreçleri hep birlikte takip ediyoruz. Çünkü bu işgal girişiminin mağduru 250 şehittir, bunun mağduru 2 bin 196 gazimizdir ve bütün millettir. Milletimiz adına bu davaların takipçisiyiz” şeklinde konuştu.