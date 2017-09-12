Konya’da FETÖ/PDY çatı davası

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların yetersiz olması sebebiyle Bölge İdare Mahkemesi duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına, sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken, Mahkeme Başkanı Mevlüt Gülbudak, davanın görülmesi için hazırlanan spor salonundaki çalışmaların tamamlanamaması sebebiyle, duruşmanın bu hafta Bölge İdare Mahkemesi duruşma salonunda görüleceğini belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan da davayı izleyenler arasında yer aldı. Duruşmada, Başbakanlık, Selçuk Üniversitesi ve Hukuki Araştırmalar Derneği avukatlarının davaya müdahil olma talebi mahkeme tarafından reddedilirken, kimlik tespiti yapılarak, iddianame özeti okundu ve sanıklar savunma yapmaya başladı.

Konya merkezli gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 191’i tutuklu 527 şüpheli hakkında hazırlanan bin 206 sayfalık iddianame, FETÖ’nün yapısı, işleyişi, yargı, askeriye, emniyet ve eğitim yapılanmasını kapsarken, sanıklar hakkında, ‘Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak’, ‘Soruşturmanın, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, gizlemek veya değiştirmek’ gibi suçlamalar bulunuyor. Sanıklar 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.