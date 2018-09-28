Konya'da Gazze Caddesinde sona gelindi

Antalya Çevre Yolu ile şehir merkezini birbirine bağlayacak ve Meram'ın en geniş caddesi olacak Gazze Caddesinde çalışmalar devam ediyor. Caddedeki çalışmalar kapsamında asfaltın binder tabakası tamamlanarak araç trafiğine açılırken Antalya Çevre Yolu Giriş Kavşağı da düzenlendi. Bölgede konutların tamamlanan yerlerindeki kaldırım çalışmaları ise devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram ile Selçukluyu birbirine bağlayacak önemli bir caddeyi şehre kazandırdıklarını belirterek, “Meram bölgesine 40 metre genişliğinde önemli bir cadde kazandırdık. Kamulaştırmalarla birlikte 20 milyon liraya mal olacak cadde ile bölgede bir ana arter oluşturuyoruz ve mevcut ana arterlerimizi ring haline getiriyoruz. Caddenin ilk etabındaki 2 bin 300 metrelik kısmın altyapı çalışmaları ve asfaltın binder tabakası tamamlandı ve trafiğe açıldı. İkinci etapta kalan bir kilometrelik kısımla da Meram Belediyesinden Ağır Bakım'a kadar kamulaştırma faaliyetleri yürütülüyor. Böylece bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve kaliteli asfaltıyla yaklaşık 3 buçuk kilometrelik caddemiz tamamlandığında Meram Yeni Yol ile Antalya Çevre Yolu arasında yeni bir bağlantı, etrafında imar yapılaşmasını hareketlendirecek yeni bir ana cadde olacak. İnşallah yılsonuna kadar Gazze Caddesindeki tüm çalışmalar tamamlanacak” dedi.