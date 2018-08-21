Konya’da geleneksel bayramlaşma programı yapıldı

Konya’da geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Konya protokolü ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki programa Konya Valisi Yakup Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri, rektörler, oda ve borsa başkanları, Konya protokolü ile vatandaşlar katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, yaptığı açıklamada Konyalılar başta olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

"Türkiye sınırlarını aşmış güçlü bir ülke"

Leyla Şahin Usta, Türkiye’nin sınırlarını aşmış güçlü bir ülke olarak pek çok ülkede kurban dağıttığını ve veren el olmanın büyüklüğünü yaşadığını belirterek, “Daha önce kendine yetemeyen bir ülke iken Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade ve çalışmalarla, AK Parti’nin ortaya koyduğu emeklerle Türkiye bütün coğrafyalara yeten bir ülke haline geldi. Rabbim gücümüze güç katsın inşallah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kurban paylaşmak demek. Bizler sadece kurbanımızı değil; gönlümüzü, sevgimizi, muhabbetimizi, ilgi ve alakamızı da paylaşıyoruz. Bu da bizi daha güçlü kılıyor. Konyalı hemşehrilerimizin bayramlarını huzur içinde geçirmeleri için bütün tedbirler alındı. Kurban kesim yerlerimiz gayet güzel, itinalı” diye konuştu.

"Milletimiz her zaman veren el oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların bayramını tebrik ettiği konuşmasında Kurban Bayramı’nın hepimiz için ayrı bir öneminin olduğuna vurgu yaptı. Altay, “Kurbanın asıl amacı olan paylaşma ruhuna uygun bir Kurban Bayramı geçiriyoruz. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde vatandaşlarımız, garip coğrafyalarda mazlum milletlere kurban yardımında bulunuyorlar. Ne mutlu ki milletimiz her zaman veren el oldu, olmaya da devam ediyor. Şehrimizde de Kurban Bayramı’nın sorunsuz bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Bugün de herhangi bir problem olmadan Kurban Bayramı’nı idrak ediyoruz. Kurban Bayramı’nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, milletçe yardımlaşmanın doruğa çıktığı bir bayramı huzur içinde yaşadıklarını belirterek, “Bu huzur iklimini bize sağlayan yüce rabbimize şükrederken; bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Yakup Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve protokol üyeleri, bayramlaşma programının ardından Fatih Polis Merkezi’ni ziyaret ederek burada görev yapan polislerle de bayramlaştı.