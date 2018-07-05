Konya’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 150 kişi hastaneye başvurdu

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ve işyerlerine yemek yapan bir firma öğle yemeğinde tavuk, pilav ve çorba dağıttı. Çeşitli işyerlerine dağıtılan yemekten yiyen 150’ye yakın kişi ise rahatsızlanarak devlet ve özel olmak üzere şehirdeki çeşitli hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde müdahale edilen kişilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri yemek firmasında inceleme yaptı. Tarım Müdürlüğünden gıda denetim ekipleri de yemek yapılan firmaya gelerek inceleme başlattı. İşyerinde yaklaşık 400 kişilik yemek çıktığı, bir kişinin bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.