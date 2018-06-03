Konya’da gölete giren Suriyeli genç boğuldu

Olay, Kadınhanı ilçesine bağlı Beykavağı Mahallesi’ndeki gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölete giren Suriye uyruklu 5 gençten biri olan Hüseyin El-Hüseyin (17), bir süre sonra suya batarak gözden kayboldu. Kendisiyle birlikte gölete giren arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçların da bölgeye ulaşmasının ardından arama tarama çalışması yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda Hüseyin El-Hüseyin’in cesedi bulundu. Sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.