Konya’da haklarında hapis cezası bulunan firari 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Müşerref Ç., Serkan Y., ile kardeşler Tamer Ö. ile Taner Ö.’yü yakalamak için özel bir ekip kurdu. Hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan Müşerref Ç. ile hakkında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma, birden fazlı kişi tarafından birlikte yağma suçlarından 30 yıl hapis cezası bulunan Serkan Y., ve haklarında silahlı yağma suçlarından 10’ar yıl hapis cezası bulunan kardeşler Tamer Ö. ile Taner Ö., kent merkezinde çeşitli adreslerde yakalandı. Yakalanan 4 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.