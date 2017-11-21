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21 Kasım 2017 15:15

Konya’da hayvan otlatma yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, hayvan otlatma yeri meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 yaşındaki kızı da yaralandı.

Konya’da hayvan otlatma yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

21 Kasım 2017 15:15


Olay, ilçeye bağlı Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında hayvan otlatma alanı konusunda husumet bulunan Ali U. ile Kadir Oruç (38), yine hayvan otlatıldığı sırada karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali U., yanında bulunan tüfekle Kadir Oruç ve yanında bulunan kızı K.O.’ya (15) ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kadir Oruç ve kızı K.O ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadir Oruç yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 15 yaşındaki K.O. ise tedavi altına alındı. Olaydan sonra tüfeğini atarak kaçan katil zanlısı Ali U. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Zanlının kaçarken attığı tüfek ise jandarma tarafından olay yerine yakın bir yerde bulundu. Gözaltına alınan Ali U., ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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