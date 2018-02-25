Konya’da hayvanlar için acil müdahale ekibi

Zor durumdaki hayvanların yanında olan ekip, 2017’de bin 375 hayvana müdahale etti.

Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi oluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti ile sokak hayvanlarına yardım elini uzatıyor. Kazalarda yaralanan, sahipsiz veya güçten düşmüş sokak hayvanlarına yardım için haftanın her günü çalışmalarını sürdüren ekip, özellikle trafik kazası geçiren hayvanlara yaptığı kritik müdahalelerle önem kazanıyor. Yaralı hayvan, Büyükşehir Belediyesinin Geçici Hayvan Bakımevine getirilerek tedavi ediliyor. Durumları ağır hayvanlar ise, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi edilerek yeniden sağlığına kavuşturuluyor.

2017 yılında bin 375 yaralı ve güçten düşmüş hayvana müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mobil kısırlaştırma ve acil müdahale ambulansı ile hizmetlerini sürdürüyor. Telefona bilgi verilmesi ile birlikte harekete geçen ekipler, zor durumdaki sokak hayvanlarına gerekli müdahaleyi anında yapıyor. Söz konusu hayvanlar, vatandaşın talebi doğrultusunda acil müdahale ekibi tarafından alınarak Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Havan Bakımevine getiriliyor. Gerekli tedavi ve rehabilitasyonu yapılan hayvanlar sahiplendiriliyor veya 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince alındığı ortama bırakılıyor.

Bu arada kaza esnasında yaralanan hayvanlar, sigorta kapsamında özel poliklinikte de tedavi edilebiliyor ve söz konusu hayvanın tedavi masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor.