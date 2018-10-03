Konya'da hayvanlar için örnek projeler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güzel Sokak Hayvanları Toplama ve Rehabilitasyon Merkezinin yanında hayvanlara yönelik çok sayıda örnek projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Altay, merhameti temel alan ecdadın yolunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda Konya'ya Türkiye'nin en güzel ve örnek Sokak Hayvanları Toplama ve Rehabilitasyon Merkezini kazandırdıklarını söyledi.

“Merkezimizde bugüne kadar 22 bin 500 hayvanla ilgilenildi”

Merkezin 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Tam donanımlı hayvan hastanesi, hasta ve yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri, kedi evi, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezinti alanıyla hizmet veriyor. Merkezimizde yıllık ortama 5 bin civarında hayvanın kısırlaştırılması, 5 bin civarında hayvanın tedavisi, 10 binin üzerinde hayvanın aşılanması ve 2 bin 500 civarında hayvanın sahiplendirilmesi yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Sokak köpeği sıcak yuvaya kavuşuyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'de bir ilk olan “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” ile de sokak hayvanları için kalıcı çözüm ürettiklerini söyledi. Başkan Altay, “Tüm aşıları yapılmış ve kulak küpesi ve çip takılmış köpekler, Konya il merkezi dışındaki mahallelerde ön kontrolleri yapılarak uygun görülen gönüllü vatandaşlarımıza sahiplendiriliyor. Her mahalleden belirlenen gönüllü vatandaşlarımıza 3 adet köpek sahiplendirilerek, hayvanların bakımı vatandaşlarımız tarafından yapılırken sağlık ve aşı hizmetleri düzenli olarak belediyemiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca vatandaşın sahiplendiği hayvanların bakım giderlerinde kullanmak üzere her köpek için aylık destek ödemesi yapılıyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi ve kontrolü belediyemiz tarafından geliştirilen ‘e-pati' programı ile yapılıyor. Proje kapsamında şu ana kadar 2 bin 813 sokak köpeği sahiplendirildi” dedi.

“Acil müdahale ekibi hayvanların cankurtaranı oldu”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaralı veya güçten düşmüş sokak hayvanları için Acil Müdahale Ekibi kurduklarını hatırlatarak, 24 saat kesintisiz hizmet veren ekiplerin özellikle trafik kazası geçiren hayvanlara yaptıkları kritik müdahalelerle önem kazandığının altını çizdi. Altay, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların kısırlaştırmasını yaparken, 8 ilçe belediyesiyle birlikte yine sokak hayvanlarının kısırlaştırılma işlemlerine devam ettiklerini kaydetti. Son 5 yılda Konya merkezde yaklaşık 20 bin sokak hayvanının ve ilçelerde de 2 bin civarında sokak hayvanının kısırlaştırılmasının yapıldığını belirten Altay, sokak hayvanlarının özellikle hava koşullarını uygun olmadığı mevsimlerde beslenmesine yönelik ilçe belediyeleri ile birlikte 250 adet beslenme odağı kurulduğunu aktardı. Odaklarının yem ve su takviyesinin düzenli olarak yapıldığını dile getiren Başkan Altay, gönüllü derneklerle de işbirliği içinde Bir Kap Yemek, Bir Kap Su' kampanyasını sürdürdüklerini, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde okullara yönelik gezi ve eğitim faaliyetleri yürüterek okullarda hayvan sevgisi üzerine tiyatro gösterileri ve eğitim faaliyetleri yaptıklarını sözlerine ekledi.