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02 Temmuz 2018 10:18

Konya’da her gün 61 bin çocuk sabah namazında buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hayata geçirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine kayıt yaptıran 61 bin çocuk sabah namazlarında camileri dolduruyor.

Konya’da her gün 61 bin çocuk sabah namazında buluşuyor

02 Temmuz 2018 10:18


Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın 31 ilçesinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklarda cami alışkanlığını oluşturmak için “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hafız Halil Necati Coşan Camisinde sabah namazına gelen çocuklarla bir araya geldi.


Camiyi dolduran çocuklarla birlikte saf tutan Altay, “Bu yıl Konya sokakları ve camileri cıvıl cıvıl. Çocuklarımız velileriyle birlikte sabah namazında camileri dolduruyorlar. Güle Oynaya Camiye Gel projesi kapsamındaki tüm ilçeler dahil 3 bin 190 camiye 61 bin çocuğumuz kayıt oldu. İnanın bu ortamda olmak çok büyük mutluluk. Önemli olan çocuklarımızın camiye ve cemaate alışmaları. Bizim yaptığımız sadece bir teşvik. Geleceğin Konya’sı çok daha güzel olacak. Projeye katılan, destek veren tüm çocuklarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Projeden hem çocuklar hem de anne babalar memnun


Proje için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden çocuklar, sabah namazında camide olmanın mutluluk ve güzelliğini yaşadıklarını belirtirken, 40 günün ardından bisikletlerine kavuşacakları için de ayrıca mutlu olduklarını ifade etti. Çocukların cami sevgisini kazanması, cemaatle namaz kılmanın önemini kavraması, birlik ve beraberlik şuurunun kazanmasının da amaçlandığı proje ile sadece çocuklar değil, çocuklarına eşlik eden anne babalar da sabah namazında çocuklarıyla birlikte saf tuttu. Anne babalar, çocuklarının camiye alışmaları ve manevi değerlerin kazandırılmasında önemli katkı sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.


7-14 yaş arasındaki 61 bin Konyalı kız ve erkek çocukların katıldığı proje kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün camide sabah namazına katılan çocuklar Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet ile ödüllendirilecek.




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