Konya’da huzur arife operasyonu

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, "Türkiye Huzur Arife Operasyonu " uygulamasında Konya’da 118 polis ve 56 ekiple 9 ayrı noktada uygulama gerçekleştirildi. Yol uygulamalarında 721 araç ve bin 913 kişi kontrol edildi. Toplamda 32 araca ve vatandaşlara toplamda yaklaşık 16 bin lira cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında aranan araçlarda bulunan toplamda 3 silaha işlem yapıldığı ve aranması bulunan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.