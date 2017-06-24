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24 Haziran 2017 11:05

Konya’da huzur arife operasyonu

Konya’da, "Türkiye Huzur Arife Operasyonu" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde bin 913 şahıs Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçirilirken, 721 araçta arama yapıldı.

Konya’da huzur arife operasyonu

24 Haziran 2017 11:05


Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, "Türkiye Huzur Arife Operasyonu " uygulamasında Konya’da 118 polis ve 56 ekiple 9 ayrı noktada uygulama gerçekleştirildi. Yol uygulamalarında 721 araç ve bin 913 kişi kontrol edildi. Toplamda 32 araca ve vatandaşlara toplamda yaklaşık 16 bin lira cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında aranan araçlarda bulunan toplamda 3 silaha işlem yapıldığı ve aranması bulunan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.




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