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27 Ağustos 2018 21:52

Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

27 Ağustos 2018 21:52


Olay, Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Taşbudak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki tarlaya çalışmak için giden iki farklı aile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Yıldırım (31) silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Mustafa Yıldırım’ı kanlar içerisinde yerde gören yakınları karşı aileden Hüseyin U.’yu (19) silahla vurarak yaraladı. Yaralılar olay yerinden yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan Mustafa Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hüseyin U.’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan Mustafa Yıldırım’ı vurduğu iddia edilen Ferhat U.’nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Her iki tarafın yakınları Ereğli Devlet Hastanesi önüne gelerek tartışmaya başladı. Polis, tarafların kavga etmemesi için hastane önündeki bekleyişi sürüyor.




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