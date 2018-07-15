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15 Temmuz 2018 19:00

Konya’da iki grup arasındaki kavgada silahlar çekildi

Konya’da iki grup arasında çıkan kavga sırasında elinde pompalı tüfekle olay yerine gelen şahsa polisler müdahale etti.

Konya’da iki grup arasındaki kavgada silahlar çekildi

15 Temmuz 2018 19:00

Bir polisin tekme atması sonucu elindeki pompalı tüfeği düşüren şahıs, gözaltına alındıktan sonra "Onların hepsini vuracağım yaz buraya" diyerek tehditler savurdu.


Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, oto yıkamacıda sıra meselesi yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Oto yıkamacıda bulunan şahıslar, tartıştıkları kişiyle alakalı olduklarını düşündükleri bir büfe sahibine saldırdı. Çıkan kavgada büfenin camları kırılırken, henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaşanan kavgaya tarafların yakınlarının da sopalar ve silahlarla geldiği söylentisi üzerine olay yerine çevik kuvvet polisleri de sevk edildi.



"Onların hepsini vuracağım, yaz buraya"


Olayları yatıştırmak için çabalayan polisler, büfe sahibini gözaltına almak istediği sırada elinde pompalı tüfekle polislerin üzerine yürümesi ortalığı birbirine kattı. Polislerin “pompalı var” demesiyle hareketlenen polisler silahlarını pompalı tüfekle gelen şahsa doğrulttu. Silahını atması istenen şahıs, daha sonra bir polisin tekme atmasıyla elindeki tüfeği yere düşürdü. Şüpheli şahısta polisler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra yere yatırılıp elleri kelepçelendi. Bu sırada şahsın gözaltına alınmasını engellemeye çalışan çok sayıda kişiyi de polisler biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı. Polislerin müdahale etmesiyle kalabalık grup uzaklaştırılırken, gözaltına alınan şahıs polis aracına götürüldü. Bu sırada kimliği belirlenemeyen şahıs kendisini görüntüleyen kameraya bakarak “Onların hepsini vuracağım yaz buraya” diyerek tehditler savurdu. Gözaltına alınan bir başka şüpheli de kameralara bakarak, "Bu gözleri unutma" diyerek mesaj gönderdi.


Çevik kuvvet polislerinin de desteğiyle kalabalık grup dağıtılırken, olaylara karıştıkları ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayların başlamasına neden olduğu öne sürülen siyah renkli bir otomobili ve içerisindeki silahlı şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, olayların devam etme ihtimali üzerine bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.




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