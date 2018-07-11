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11 Temmuz 2018 16:13

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

11 Temmuz 2018 16:13


Kaza, Ali Akkanat Bulvarı Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Bayram B.’nin kullandığı 42 B 7117 plakalı otomobil, Mehmet Ali Y. yönetimindeki 42 H 7770 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 42 H 7770 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Zeliha Y., Keziban D. ve diğer araç sürücüsü yaralandı. Yaralılardan 42 H 7770 plakalı aracın ön koltuğunda oturan yaşlı kadın sıkıştığı yerden sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla güçlükle çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ve polis ekipleri, kazanın ardından LPG’li olan 42 H 7770 plakalı otomobilde gaz kaçağı riskine karşın güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, vatandaşları araçlardan uzaklaştırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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