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03 Ağustos 2018 17:39

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i çocuk 9 kişi yaralandı.

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

03 Ağustos 2018 17:39


Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara yönüne giden Sefer Ş. idaresindeki 06 FAU 85 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Mustafa K. (35) idaresindeki 06 EB 4015 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Mustafa K. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan E.K. (7), C.K. (29), N.K. (4), R.Ş. (6), A.Ş. (11), L.Ş. (59), B.Ş. (33) ve Z.Ş. (2) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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