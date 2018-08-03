Konya’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara yönüne giden Sefer Ş. idaresindeki 06 FAU 85 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Mustafa K. (35) idaresindeki 06 EB 4015 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Mustafa K. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan E.K. (7), C.K. (29), N.K. (4), R.Ş. (6), A.Ş. (11), L.Ş. (59), B.Ş. (33) ve Z.Ş. (2) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.