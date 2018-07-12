Konya’da inşaat halindeki 4 katlı binada yangın

Yangın, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Araplar Caddesi üzerindeki inşaat halindeki binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerin olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de yangın merdiveniyle çatıdaki yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar itfaiyenin çalışmasını meraklı gözlerle takip etti. Çatıdan yükselen alevler çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yangın sonrası binanın çatısında büyük çapta zarar meydana geldi.

Binadan yükselen alevleri fark edip itfaiyeye haber verdiğini söyleyen Numan Güngör, yangının yalıtım malzemesi yapıştırma sırasında tahtaların tutuşmasından kaynaklandığını söyledi.

Halil İbrahim Hoca ise, "İnşaatçı arkadaşların söylediğine göre yukarıda izolosyon işi varmış. Çatıya tahta döşendikten sonra onun üzerine böyle mevran döşeniyormuş oda pürmüzle ısıtılıyormuş her halde ısıtmadan dolayı kaynaklandığını söylüyorlar. Esas olay inşaatın arkasında başlamış o yangın sonra arka tarafa gittik yangın o taraftaydı itfaiyeler önce o tarafı söndürdüler, sonra bu tarafa geçtiler" dedi.

Yangın sırasında annesinin bahçede olduğunu anlatan Elif Çetin de, "İnşaatçılar ’yangın var’ diye bağırdı. Ondan sonra yangın var deyince biz de koştuk dışarıya. Hemen itfaiyeye aradık. Sonra itfaiyeyle beraber polis amcalar geldi, müdahale etti. Ama yangın çok fazlaydı çok fazla yanıyordu, o yüzden bizde korktuk" diye konuştu.