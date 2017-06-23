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23 Haziran 2017 15:58

Konya’da inşaatta beton dökümü sırasında göçük: 2 yaralı

Konya’da yapımı devam eden inşaat halindeki binanın ikinci katına beton döküldüğü sırada meydana gelen göçükte, 2 işçi yaralandı.

Konya’da inşaatta beton dökümü sırasında göçük: 2 yaralı

23 Haziran 2017 15:58


Olay, 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katına beton dökümü yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Enkazda çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiler, mesai arkadaşları tarafından vinç yardımıyla bulundukları yerden güvenli bölgeye taşındı. Yaralanan isçilerden Mehmet G. (34) ve Abdullah K. (30) ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından inşaat bölgesi güvenlik şeridiyle kapatıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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