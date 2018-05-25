Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 16:04

Konya’da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Konya’nın Yunak ilçesinde bir kırtasiye dükkanından bozuk para ve çeşitli kırtasiye malzemelerini çalan hırsızlık şüphelileri, hırsızlık öncesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya’da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

25 Mayıs 2018 16:04


Olay, Yunak ilçesine bağlı Yeni Mahalle Hükumet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kırtasiye dükkanına yan taraftaki camı kırarak içeriye giren 16-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheliler, iş yerinde bulunan bozuk paralarla birlikte çeşitli kırtasiye malzemeleri de yanlarına alarak olay yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi Abdullah Satılmış’ın olayı fark etmesi sonucu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede güvenlik kamerasına takılan 2 kişiyi fark etti. Görüntülerde şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin sürekli etrafı kolladığı görülüyor. Polis ekipleri kameraya takılan şüphelilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç