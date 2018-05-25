Konya’da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Olay, Yunak ilçesine bağlı Yeni Mahalle Hükumet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kırtasiye dükkanına yan taraftaki camı kırarak içeriye giren 16-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheliler, iş yerinde bulunan bozuk paralarla birlikte çeşitli kırtasiye malzemeleri de yanlarına alarak olay yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi Abdullah Satılmış’ın olayı fark etmesi sonucu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede güvenlik kamerasına takılan 2 kişiyi fark etti. Görüntülerde şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin sürekli etrafı kolladığı görülüyor. Polis ekipleri kameraya takılan şüphelilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.