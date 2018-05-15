Konya’da İsrail ve ABD protesto edildi

İsrail askerlerinin Filistin’de Müslümanları şehit etmesinin ardından tepkiler büyüyor. Konya’da da STK’lar bir araya gelerek ABD ve İsrail’i protesto etti. Kalabalık bir grup eşliğinde Alaaddin Tepesi’nden Kayalı Park’a yürüyen STK temsilcileri burada açıklamalarda bulundu.

Etkinlikte konuşan Eğitimciler Birliği Sendikası Konya 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Nazıf Karlıer, "Kıymetli Şehit Safvan bin Mu’attal’ın iman kardeşleri! Bugün bu saatte, rahmet ayı olan Ramazan’ın arefesinde Kudüs şehitleri, Kudüs davasının evlatları olarak zalime dur demek, mazlumun da yanında olduğumuzu göstermek için toplandık. Allah’ım! Salih bir amel olarak kabul eyle! Bugün Kudüs işgal altındadır. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. 1917’de başlayan işgal bugün itibariyle bambaşka bir noktaya taşınmıştır. ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması, biz Müslümanların asla kabul etmeyeceği bir durumdur. Hayır! Asla! Kudüs Müslümanlarındır ve ebediyen Filistin’in başkenti olarak kalacaktır. Onun için katil İsrail’in ve onun emellerinin taşeronluğunu yapan emperyalist sistemin baş aktörü şeytan Amerika’nın bu adımı bizim için yok hükmündedir" dedi.

Karlıer, "İzzetli duruşlarıyla dosta heybet, düşmana korku salan Filistin’in yiğit evlatlarının ’En-Nekbe’ (Büyük Felaket) olarak değerlendirdikleri ve 14 Mayıs 1948’deki İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında sözde bağımsızlığını ilan ettiği günün 70. yıldönümünde bugün katil İsrail kendine yakışır bir barbarlık ve insanlık suçuyla elli dokuz Filistinli kardeşimizi katletmiş, 2 bini aşkın Filistinli kardeşimizi de gerçek mermilerle yaralamıştır. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan ve kendi topraklarını savunan masum Filistin halkına yönelik bu katliamlar, işbirlikçilerinin yüz karası olduğu kadar; dünyanın bu katliamlara ve işgale ciddi bir tepki göstermeyip sessiz kalması da insanlık adına kapkara bir lekedir. Hele halkı Müslüman olup, idarecilerinin katil İsrail ve şeytan Amerika’nın uşaklığını yaptığı Mısır, Suud, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok Müslüman ülke yöneticilerinin Kudüs davasına olan ihanetleri, başta Filistinlileri olmak üzere nüfusu iki milyara yaklaşan Ümmet-i Muhammed’in (sas) her bir ferdini derinden yaralamaktadır" şeklinde konuştu.

Karlıer, "Bugün sadece Müslümanların değil, insanlığını yitirmemiş yeryüzünün vicdan sahibi tüm insanlarının bu zalimlerden ve onların uşaklarından hesap sorma zamanı gelmiştir. Biz şuna iman ediyoruz! Allah zalime asla fırsat vermez. Zulmünde boğulsun diye mühlet verir. Zalimler bir gün elbette kendi zulümlerinde boğulacaklardır. Özgür Kudüs’e erişene kadar durmayacak, her daim çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kalabalık daha sonra olaysız şekilde dağıldı.