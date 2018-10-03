Konya'da, İstanbul'da öldürülen doktor için anma töreni

Medicana Konya Hastanesinde, İstanbul'da hastası tarafından öldürülen Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Medicana Konya Hastanesi'nin Tıbbi Direktörü Yrd. Doç. Dr. Bülent Koçer, saldırı sonrasında yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, "Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yapılan bu elim saldırı tüm sağlık camiasını üzmüş ancak ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden yaralamıştır. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Mesleklerini hayatlarına adayan, hastaları için gece gündüz demeden bin türlü fedakarlıkla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

"İnsanlar değil değerler ölüyor"

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca ise, bu tarz üzücü olayların gelecek yeni nesil doktorlar ve doktor adaylarını da fazlasıyla etkilediğini söyledi. Başkan Karaca, “Bu menfur saldırı sonucu meydana gelen ölüm hadisesinden duyduğumuz derin üzüntüyü sizlerle paylaşmak isterim. Maalesef bizler artan iş yükümüze rağmen, hekimler ve sağlık çalışanları olarak bu yükün altından kalkmaya dönük çaba ve gayretlerimizden zerre kadar taviz vermedik. Ancak bu artan iş yükünün getirdiği sıkıntılar yanı sıra bizleri, değerli meslektaşlarımızı ve tüm sağlık çalışanlarını derinden üzen münferitte olsa bu tarz hadiseler şevkimizi gerçekten kırmakta. Burada sadece insanlar ölmüyor, maalesef değerler ölüyor. Bu ölen değerler sağlık hizmetini sunmayı kendine temel ilke edinen ve bu uğurda gerekirse canını feda etmekten kaçınmayan biz, meslektaşlarımızın zamanla meslek eğitiminde bir takım aksamalara ve belki ülke insanımızı tedavi edecek riskli branşlarda bu riski almayı göze alamayacak nesiller yetişmesine neden olmakta” ifadelerini kullandı.

Başhekim Doç. Dr. Umut Gönülalan, hastane doktorları ile sağlık çalışanlarının yanı sıra Konya'nın özel hastane yöneticilerinin de katılım sağladığı anma töreni şiddete maruz kalan ve hayatını yitirmiş tüm sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından sona erdi.