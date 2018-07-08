Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 01:50

Konya’da kafede korkutan yangın

Konya’da bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Konya’da kafede korkutan yangın

08 Temmuz 2018 01:50

İtfaiyenin yangın söndürme çalışmasını nargile içerek izleyenler dikkatlerden kaçmadı.


Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarında bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe çalışanları gece yarısı iş yerini kapattıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün kafeyi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alaaddin Bulvarında görevli polis ekipleri trafiği kısa süreliğine kapattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını Alaaddin Tepesinde nargile içerek izleyenler dikkat çekti. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    33°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç