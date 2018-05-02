Konya’da kamudaki basın çalışanları bir araya geldi

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürlüğü ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliği ile Konya’da ilk kez düzenlenen etkinlikte, katılımcılar birbirleriyle tanışma ve görevleriyle ilgili istişare yapma imkanını buldu. KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programında konuşan Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, Türkiye’nin kadim üniversitesinde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Fidancı, önümüzdeki günlerde de diğer kurumlarla da işbirliği yaparak, meslekte duayen isimlerle bir araya gelmeyi düşündüklerini kaydetti.

“Rekabetten önce işbirliği vardır”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise, “Farklı yelpazede görev yapan arkadaşlarımız var. Sizler geri planda ama önemli hizmetlerde bulunuyorsunuz. Kurumların dışarı ile irtibatında önemli fonksiyonlar üstleniyorsunuz. Rekabetten önce işbirliği vardır. İnsanların birbirini tanıması ve iletişime geçmesi, birbirini bilmesi görmesi gerekmektedir. Böyle bir programın Konya’da ilk defa düzenlenmesi dolayısıyla Üniversite olarak kendimizi bu yönden şanlı hissediyoruz. Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğüyle birlikte önemli bir projeye imza atmış olduk" diye.

Program, katılımcıların öneriler sunmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.