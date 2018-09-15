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Konya'da kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Konya’da servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Konya'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Adana Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mücahit D. idaresindeki 42 KU 923 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü, Ramazan D.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Ramazan D. ve araçlarda bulunan 5'i Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Ambulanslara alınan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Suriye uyruklu Bedir Halaf, Konya Numune Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Minibüs sürücüsü Mücahit D.'ye yetersiz ehliyet, araçlarının muayenesini yaptırmamak, güzergahına uymamak maddelerince toplamda bin 218 lira idari para ceza uygulandığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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