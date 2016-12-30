Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 15:33

Konya’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Konya’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

30 Aralık 2016 15:33

Son 14 yılın en yoğun kar yağışını alan Konya’da, şehir merkezinde kar kalınlığı 37 santimetreyi buldu.
Önceki mevsimlerde kurak bir dönem geçiren Konya Ovası 14 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Yoğun şekilde devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, dün akşam saatlerinde kar yağışının etkili olmasıyla okullar tatil edildi. Vatandaşlar yollarda yürümekte zorluk çekerken, şehir merkezinde iş makineleri ve belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Esnaflar kar yağışının zorlu geçtiğini belirterek, yağışların esnaf, çiftçi ve Konya tarımı açısından da yararlı olduğunu ifade etti.
Öte yandan, şehirlerarası karayollarında da ulaşım kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Kar nedeniyle zaman zaman kapanan karayollarını temizleme çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
-3
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç