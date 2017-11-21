Konya’da kar yağışı karayollarında etkili oluyor

Olumsuz hava şartları sebebiyle kazalar meydana gelirken, araç kuyrukları oluştu.

Kentte gece boyunca devam eden yağmurlu ve soğuk hava, sabah saatlerinde bazı yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Konya’nın yüksek kesimleri ile şehirlerarası karayollarında yağış yer yer etkili oldu. Konya Afyonkarahisar karayolunda kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Meydana gelen kazalar ve arıza yapan araçlar sebebiyle bazı yerlerde uzun kuyruklar oluştu. Aracı arıza yapan bir tır sürücüsü, elektrik aksamında arıza meydana geldiğini ve tamirci beklediğini söylerken, karayolundaki kuyrukta bekleyen sürücüler, kara hazırlıksız yakalandıklarını, yolun açılmasını beklediklerini ifade etti.

Konya’da hava aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Konya genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, kar yağışı ile birlikte rüzgarın kuzey kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği ve zaman zaman tipiye de neden olabileceği tahmin ediliyor.