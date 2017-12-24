Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 09:01

Konya’da kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Konya’da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Konya’da kar yağışı kenti beyaza bürüdü

24 Aralık 2017 09:01


Türkiye’yi hafta sonunda etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya’da da kendisini gösterdi. Kent merkezinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde kar olarak etkisini gösterdi. Gece saatlerinde kara dönüşen ve etkili olan yağışla birlikte kent beyaza büründü. Aralıklarla yağan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışıyla birlikte kent merkezinde ağaçlar ve park halindeki araçlar beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kar yağışı altında gezip, fotoğraf çektirirken, bazıları da kartopu oynayarak eğlendi. Aylardan sonra bekledikleri kar yağışının kendileri için büyük bir eğlence olduğunu belirten Konyalılar, yağışların başta çiftçiler olmak üzere kendilerini de çok mutlu ettiğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
5
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    5°C
  • Salı
    Sisli
    8°C
  • Çarşamba
    Sisli
    8°C
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç