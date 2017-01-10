Konya’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Son 30 yılın en yoğun kar yağışını alan Konya’da ulaşım da hava şartlarından olumsuz etkileniyor.

Konya’yı çevre illere bağlayan şehirler arası karayollarında ulaşımda zaman aksamalar yaşanıyor. Konya-Afyonkarahisar karayolu ağır vasıta ve çekicilere 7 saat süreyle kapalı kalırken, yapılan çalışmalarla yol ağır vasıtalara tekrar açıldı. Yolda kalan tır sürücüsü Ahmet Albayrak, "Saat üç buçuktan beri buradayız. Konya’ya sıfır araç getirmiştim. Araçlarımı teslim ettim geldim buraya, ’yol kapalı’ dediler. Eskişehir-İstanbul’a gidecektim. Yolları beton bariyerler ile kapatmışlardı. Bizi de bu tarafa gönderdiler. Saat 3’ten beri burada bekliyoruz" dedi.

Tır sürücüsü Halil Çırak ise, "Kayseri’den Denizli’ye gidiyordum. Araba demir yüklüydü. Saat 7 gibi geldim. ’Yol sabah açılacak’ dediler kar yağışından dolayı" ifadelerini kulandı.

Öte yandan, Konya il merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile Selçuk Üniversitesinde 11 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.