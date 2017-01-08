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08 Ocak 2017 16:18

Konya’da kar yeniden etkisini artırdı

Konya’da kar yeniden etkisini artırdı

08 Ocak 2017 16:18

Son 30 yılın en yoğun kar yağışını alan Konya’da 3 günlük aradan sonra kar yağışı yeniden etkisini artırdı.
Önceki yıllara göre kurak bir dönem geçiren Konya Ovası’nda kar yağışı 2016 yılının sonunda ve 2017’nin ilk günlerinde etkili olmaya devam ediyor. Son 30 yılın en yoğun kar yağışını alan Konya’da 3 gün aradan sonra yağış gece saatlerinde yeniden başladı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte zorluk çekerken, şehir merkezinde iş makineleri ve belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam etti. Konyalılar ise yağan karın bereket getireceğini belirterek, yağışlardan dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Kar yağışı yer yer yoğun olacak, sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak
Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Konya’nın batı, güneybatı ve güney kesimlerinde ve Karaman civarında görülecek yağışların yer yer yoğun kar yağışı (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların bugünden itibaren önümüzdeki haftanın ortalarına kadar hissedilir derecede azalması (6 ila 13 derece) bekleniyor. Yetkililer, Antalya-Konya Karayolu başta olmak üzere yoğun kar yağışlarından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.



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