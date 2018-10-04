Konya'da kovalamacada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da içinde şüpheli şahısların bulunduğu otomobili kovaladığı sırada ağaca çarparak ağır yaralanan ve tedavisinin sekizinci gününde şehit olan motosikletli yunus timinde görevli Konyalı polis memuru İsmail Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 gün önce merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde şüpheli gördüğü araca 'dur' ihtarında bulunan motosikletli yunus timi ekibinden İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük, kovalamaca sırasında motosikletle ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük yaralandı. Yaralı polislerden durumu ağır olan İsmail Yalçın, Konya Numune Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi süren evli ve iki çocuk babası İsmail Yalçın, olaydan 8 gün sonra kurtarılamayarak şehit oldu. Beyin ölümü gerçekleşen İsmail Yalçın'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Şehidin naaşı merkez Meram ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Musalla Mezarlığına getirildi. Bu sırada şehidin naaşının bulunduğu cenaze aracına mesai arkadaşları motorize ekipler eşlik etti. İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ise cenaze programında konuşarak, şehidin yakınlarının kendilerine emanet olduğunu dile getirip başsağlığı diledi. Şehit polisin kardeşleri ve yakınları Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. İkindi namazını müteakip şehit polis için cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı namazın ardından omuzlara alınan şehit İsmail Yalçın'ın cenazesi Konya Şehitliğine dualarla defnedildi. Şehidin eşi ise şehit Yalçın'a ait üniformayı giyerek cenaze törenine katıldı. Şehidin polis üniforması giymiş çocukları da babalarına son yolculuğuna uğurladı.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Milletvekilleri Selman Özboyacı ve Abdullah Ağralı, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Muzaffer Şeker ve protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.