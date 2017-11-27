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27 Kasım 2017 15:02

Konya’da kreş yöneticilerine yangında acil tahliye eğitimi verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne kayıtlı kreş yöneticilerine “Acil Tahliye Eğitimi” konulu seminer verildi.

Konya’da kreş yöneticilerine yangında acil tahliye eğitimi verildi

27 Kasım 2017 15:02


Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kreş sahipleri ve yöneticilerine Yangında Acil Tahliye Eğitimi konulu seminer düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki seminerde konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, “Eğer binalar yurt yapılacaksa yurt gibi, kreş yapılacaksa kreş gibi yapılması gerekir. Gelişmiş ülkelerde sistem sonradan uydurmayla olmaz. Bizler bir kedinin, güvercinin kurtarılması için 4-5 saat emek verirken bir çocuğumuzun ölmesine göz yumamayız. Onun için gerekli önlem ve mevzuat ne ise onu sonuna kadar takip eder yaptırırız. Unutmayın yangın ihmaldir ya da kasıttır. Ortası yok. Durup dururken yangın çıkmaz. Çocuklarımızın hayatı hepimiz için çok önemli. Onlar için ne yapılması gerekiyorsa biz göreve hazırız” dedi.


Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan ise, “Binalarımız yanmadan evlerimize ateş düşmeden, yüreklerimiz yanmadan nasıl bir önlem alabiliriz düşüncesiyle İtfaiye Daire Başkanlığımızdan yangınla ilgili bilgilendirme toplantısı için müracaat ettiğimizde bize anında cevap verdi. Eğitimle ilgili hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.


Daha sonra katılımcılara Yangında Tahliye ve Yangınların Çıkış Nedenleri ve Ruhsat konularında katılımcılara detaylı bilgi sunuldu.




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