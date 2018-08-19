Konya’da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Merkez Selçuklu ilçesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi üzerine kurulan hayvan pazarında satışa çıkarılan kurbanlıklar yeni sahiplerini bekliyor. Satıcılar, pazarda bulunan büyük ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen sene göre daha düşük olduğunu ifade etti. Kurbanlıklara henüz beklenen ilginin olmadığını söyleyen satıcılar, ellerindeki hayvanları satabilmek için pazarın hareketlenmesini bekliyor. Her bütçeye uygun kurbanlıkların pazarda bulunduğunu kaydeden satıcılar ile erkenden kurbanlıklarını almak isteyen müşteriler arasındaki kıyasıya pazarlık anları ilginç görüntüler oluşturdu.

“Halkımız sıkıntıda olduğu için fiyatları çektik”

Yaklaşık 18 yıldır büyükbaş kurban sattığını söyleyen Hayrettin Yılmaz, "Satışlardan genel olarak memnun değiliz. Biraz da ülke olarak sıkıntı da olduğumuz için biz de kurbancılar olarak ister istemez fiyatları çektik. Halkımızın da kurban kesebilsin et yiyebilsin diye. Biraz biz fedakarlık yapıyoruz. Biraz da halkımız fedakarlık yapar bizleri ayakta durursa karşılıklı bu şekilde gidecek. İyi olduğu zaman biz kazanırız onlar kazanır. Beraber bir şekilde yapı gideceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“Millet izin süresi uzun olunca tatile gitti”

Küçükbaş hayvan satıcısı Alparslan Kalkan ise "Bu seneki fiyatlarımız iyi. Bu sene talep yok. Millet izin süresi uzun olunca millet tatile gitti. Cumartesi-Pazar bekledik bekledik. Kimse gelmedi. Hayvan satışları durgun. Piyasalar ölü. Gelen giden yok. Fiyatlarımız uygun bin 100 lira ile bin 200 lira arasında fiyat çekiyoruz. En yüksek fiyatımız bin 300 lira. Fiyatlarımız uygun ama gelen giden yok” şeklinde konuştu.

Büyükbaş hayvan alan ve kurbanlığını bir kamyonetin kasasına koyarak eve götüren Muhammet Ali, "Fiyatlarda fazla yüksek değil vatandaşımız 50 lira 100 lira 300 liranın peşine düşmesin. Bu adamlar ekmek parası derdinde kazançları zaten o kadar” dedi.