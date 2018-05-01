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01 Mayıs 2018 16:36

Konya’da kurye aracından para çalan soyguncu kamerada

Konya’da bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracındaki şifreli kasadan iddiaya göre 300 ile 500 bin lira arasında para çalındı.

Konya’da kurye aracından para çalan soyguncu kamerada

01 Mayıs 2018 16:36

Çuval dolusu parayı sırtlayıp götüren soyguncu güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gürağaç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracında görevli iki personel yemek molası için aracı park ettikten sonra bir restorana girdi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, kurye aracının önce kaputunu daha sonra da kapılarını açıp içeriye girdi. Daha sonra aracın arka bölümüne geçen şüpheli şahıs, kasada 300 ile 500 bin lira arasında olduğu iddia edilen paraların bulunduğu çuvalı alarak kaçtı. Yemekten dönen çalışanlar, araca geldiklerinde paraların çalındığını fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kurye çalışanlarının ifadesini alarak araçta uzun süre inceleme yaptı. Kurye çalışanı iki personel ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Polis ekipleri, yaptıkları incelemede soygun anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, kurye aracının kaputunu açtıktan sonra aracın sağ kapısını açıp içeriye giren soyguncu, bir süre kaldığı araçtan daha sonra elinde çuvalla çıkıyor. Çuval dolusu parayı sırtlayıp götüren soyguncu, daha sonra kamera açısından çıkarak gözlerden kayboluyor.




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