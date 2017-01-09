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09 Ocak 2017 16:18

Konya’da kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Konya’da kuşlar için doğaya yem bırakıldı

09 Ocak 2017 16:18

Konya’da ağır kış şartları nedeniyle aç kalan ve yem bulmakta zorlanan kuşlar için milli parklar ekipleri doğaya yem bıraktı.
Konya Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Konya’nın bazı ilçelerinde kuşların besin ihtiyacının karşılanması için yemleme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Güneysınır ilçesinde avcı derneğinin de destek verdiği yemleme çalışmasının Sarayönü ilçesindeki doğanın muhtelif alanlarında yapılırken, Kızılören Obruğu’nda ise güvercinlerin yaşamını sürdürmesi için yemleme faaliyeti yürütüldüğü kaydedildi.
Yaralı baykuş ve şahin koruma altında
Öte yandan, Sarayönü ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelinin doğada yaralı olarak bulduğu baykuş ile Beyşehir’de Milli Parklar Şefliği tarafından yaralı olarak bulunan şahinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından koruma altına alınarak tedavisi amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildiği bildirildi.



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