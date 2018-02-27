Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 17:19

Konya’da kuyumcudan 100 bin liralık soygun yapan şüpheli yakalandı

Konya’da yüzü maskeli ve eli silahlı olarak bir kuyumcudan 100 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı.

Konya’da kuyumcudan 100 bin liralık soygun yapan şüpheli yakalandı

27 Şubat 2018 17:19


Olay, 19 Şubat Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Koçak’a ait kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli eli silahlı soyguncu, iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak’a silah doğrultarak vitrindeki altınları poşete koymasını istedi. Silahlı soyguncunun karşısında şoka giren Fatma Koçak, vitrinde bulunan 40 bilezik, 2 gerdanlık seti, set turalı kolye, ve 4 fantezi bileziği poşete doldurdu. Silahlı soyguncu ardından dışarıya çıkarak yaya olarak kaçtı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygun olayına karışan ve güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
15
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    15°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç