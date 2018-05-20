Konya’da mahalle iftarları devam ediyor

İlk olarak Doğanlar Mahallesindeki iftarda mahalle sakinleriyle bir araya gelen ve iftara katılan vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada, “Ramazan kardeşlik demek, dostluk demek, paylaşmak demek. Bugün olduğu gibi her gün her yaştan insanımızla birlikte aynı sofrada iftarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, amcalarımızın, teyzelerimizin oluşturduğu bu görüntü ne kadar da güzel bir birlik ve beraberlik tablosu. İnşallah bu Ramazan birlik beraberliğimizin ve kardeşliğimizin arttığı, bütün dünyada insanların mutlu bir şekilde Ramazanlarını idrak edecekleri bir ay olur. Bizler burada rahat mekanlarımızda iftarlarımızı yaparken Filistin’deki kardeşlerimiz zulüm altında oruç tutuyorlar. Gönlümüz onlarla beraber. Ama inşallah bu hüznümüz son bulacak ve Ramazanlar ümmetin birlik ve beraberliğine kardeşliğine vesile olacak” dedi. İftar programına katılan Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de mahalle sakinlerinin Ramazanlarını tebrik etti.

"Bu sofralar Konya’da Ramazan’ın ne kadar güzel yaşandığının ve anlaşıldığının göstergesi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra Büyük Sinan Mahallesindeki iftar programına geçti. Burada da mahalle sakinleriyle sohbet ederek Ramazan ayını tebrik eden Altay, “Çok yoğun bir Ramazan geçiriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her gün mahallelerimizde iftar programları düzenliyoruz. Bugün de sizin misafiriniziz. Bizleri kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunmanız bizler için büyük bir mutluluk. Bugün her yaştan insanımızla aynı sofradayız. Ramazanın güzelliği de budur. Bu sofralar da Konya’da Ramazanın ne kadar güzel yaşandığının ve anlaşıldığının bir göstergesi” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanvekili Lokman Özturhan ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise konuşmalarında iftar programını organize eden Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler ve iftara katılan vatandaşların Ramazanlarını tebrik ettiler. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar programının ardından Mahmuriye Camisinde teravih namazı sonrası cami cemaati ve mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Altay, mahalle sakinlerinin Ramazanlarını tebrik etti.