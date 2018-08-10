Konya’da mahalle yollarında standart yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçedeki mahalle yollarında standardı yükseltmek için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi ile Derbent Yolu arasındaki mahalle yolunu tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin geleceğinin daha güzel olması için çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda bütün ilçelerde prestij cadde çalışmalarının yanında mahalle yolları yapımına da devam ettiklerini ifade etti. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Büyükşehir’in mahalle yolu ağının 3 bin 600 kilometre olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu yılın sonunda mahalle yolu ağının 2 bin 700 kilometrelik kısmının yapımını bitirmeyi hedefliyoruz. Böylece mahalleleri ilçeler ve diğer mahallelerle daha kaliteli yollarla birbirine bağlıyoruz. Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallemizi Derbent Yolu’na bağlayan ve 4 kilometre uzunluğa sahip yolumuz da bu kapsamda tamamlandı. 8 metre genişliğindeki yolumuzun Tepekentli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.