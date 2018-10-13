Konya'da makam şoförlerine ileri sürüş eğitimi

Konya'da makam şoförlerine ileri düzey sürüş eğitimi verildi.

Türkiye Makam Şoförleri Derneği İl Temsilciliği tarafından Konya'da görev yapan makam şoförlerine güvenli sürüş, suikast ve saldırıya karşı koruma eğitimleri verildi. Program Konya Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen teorik eğitimlerle başladı. Daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu açık otoparkında şoförlere uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde sürücülere karşılarına çıkan herhangi bir tehdit veya tehlikeye karşı nasıl manevra yapmaları gerektiği ileri sürüş teknikleri uzmanları tarafından gösterildi.

Türkiye Makam Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, makam şoförlerinin büyük sorumlulukları olduğunu söyledi. Yılmaz, görevlerinin kolay olmadığına değinerek, "Makam şoförü bir makamın aynasıdır. Kılık kıyafetiyle onun temsilcisidir. Üniversitelerde yaptığımız seminerlerde de bunu anlattık, bunları ön plana çıkardık. Bu günde bu arkadaşlarımızla beraber Konya'da güzel bir eğitime imza attık. Umarım ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin değişik bölgelerinde de bu eğitimi devam ettirip makam şoförü arkadaşlarımızı yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Projenin mimarı Türkiye Makam Şoförleri Derneği İl Temsilcisi Yusuf Köker ise, programın amacının makam şoförlerini daha bilinçli hale getirmek olduğunu söyledi. Köker, “Hasbelkader bir gün bize bir anahtar uzatıldı, tamam bir şeyler biliyorduk, şoförlüğü biliyorduk ancak makam şoförlüğünü bilmiyorduk. Zaman içerisinde kendimizi biraz yetiştirdik, pişirdik ama bugün teorik ve pratik eğitimimizde çok eksiğimizin olduğunu fark ettim. Doğru diye bildiğimiz birçok şeyin yanlış olduğunu öğrendim” şeklinde konuştu.

“Makam şoförü normal sürücülere göre daha dikkatli olmak zorunda”

Eğitim veren İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Durmuş Genç, makam şoförlerinin normal şoförlere göre iki kat daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi. Genç, “Makam şoförü dediğimiz sürücüler genellikle normal sürücülere göre iki kat daha dikkatli olmak zorunda. Çünkü adı üstünde taşıdığı makamı korumakla mükellef oluyor aynı zamanda. Burada kişilerin dikkat etmesi gereken unsurlardan bir tanesi yol okuma formülünü çok iyi bilmeliler. Tehlikenin nereden geleceğini önceden analiz ederek, biz buna ‘farz et ki stratejisi' diyoruz. Önceden analiz ederek yoldan veya farklı güzergahlardan gelebilecek tehlikeleri bertaraf edebilme tekniğidir aslında bu" ifadelerini kullandı.

18 yıldır makam şoförlüğü yapan Murat Aslan ise, “Bugünkü görsel ve uygulamalı eğitimler aldık. Makam şoförlüğü, araç kullanma, makamı nasıl indirme, nasıl bindirme, güvenlik, saldırı ve suikast eğitimleri aldık. Bu eğitimlerin bize çok şey kazandıracağına eminim” diye konuştu.