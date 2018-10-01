Konya'da mali müşavir adayları zorlu sınav öncesi prova yaptı

Konya'da mali müşavir adayları, mali müşavirlik mesleğine giriş aşaması olan 'Staja Giriş Sınavı' öncesi prova yaptı.

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, 13 Ekim 2018 tarihinde yapılacak 'Staja Giriş Sınavı' öncesi mali müşavir adayları için deneme sınavı düzenledi. Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulunda ücretsiz gerçekleştirilen deneme sınavına katılım yoğun oldu.

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Mali müşavirlik mesleğine giriş aşaması olan staja giriş sınavı, Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından Ankara ve İstanbul'da yapılmaktadır. Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulunda yapılan ve yoğun katılım sağlanan deneme sınavında adaylar bilgilerini test etme imkanı buldu. Deneme sınavı gerek düzenlenme şekli gerek sorular gerekse sonuç açıklama sistemi olarak yapılacak olan staja giriş sınavıyla birebir aynı özellikleri taşıyor. Sınav sonuçları 5 Ekim 2018 Cuma günü platform web sitesinden www.kgmmp.org açıklanacak. Platformumuz tarafından bundan sonraki dönemlerde de deneme sınavlarımız aralıksız düzenlenecek” denildi.

Deneme sınavına giren adaylar ise, zorlu sınav öncesi deneme sınavının kendileri için çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi. İlk defa girecekleri sınav öncesi bilgi sahibi olacaklarından dolayı mutlu olduklarını dile getiren adaylar, Konya Genç Mali Müşavirler Platformu'na ücretsiz gerçekleştirdikleri deneme sınavı için teşekkür etti.