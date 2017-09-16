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16 Eylül 2017 14:48

Konya’da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

Konya’nın Derebucak ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında kırılan taşın arasında sıkışan işçi feci şekilde can verdi.

Konya’da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

16 Eylül 2017 14:48


Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında işçi olarak çalışan Hasan Keteş (28), iddiaya göre taş kesimi esnasında arılama yapılan taşın üzerinden atlamak isterken kırılan parça taşın arasında kalarak sıkıştı. Ağır yaralanan Keteş, uzun uğraşlar sonrasında sıkıştığı taşın arasından çıkarılarak Derebucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Keteş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan işçinin cenazesi daha sonra memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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