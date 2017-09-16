Konya’da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında işçi olarak çalışan Hasan Keteş (28), iddiaya göre taş kesimi esnasında arılama yapılan taşın üzerinden atlamak isterken kırılan parça taşın arasında kalarak sıkıştı. Ağır yaralanan Keteş, uzun uğraşlar sonrasında sıkıştığı taşın arasından çıkarılarak Derebucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Keteş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan işçinin cenazesi daha sonra memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.