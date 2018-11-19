Konya'da Mevlit Kandili'nde camiler doldu taştı

Konya'da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Konya'daki kandil programı TGRT Haber özel yayınında ekranlara geldi.

Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Kapu Camii olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından ellerini semaya açıp dua etti. Kapu Camii'nde düzenlenen Mevlit Kandili programına Konyalılar tarafından katılım yoğun oldu. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası Kapu Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif ve Kur'an-Kerim'i dinledi. Camiye gelen vatandaşlar, bu gece kandili büyük bir arzu ile kutlayacaklarını, ailelerine, memlekete, Türk milletine ve tüm İslam alemine dua edeceklerini belirterek, tüm İslam aleminin kandilini kutladılar.

Kapu Camii'nde düzenlenen kandil programı, Mevlit Kandili özel yayınında TGRT Haber'den canlı olarak yayınlandı.