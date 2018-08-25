Konya’da minibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Konya Karapınar Karayolu Yarma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Deniz idaresindeki 16 ABS 108 plakalı minibüs seyir halindeyken refüje çarparak kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, araçta bulunan Hasan (93) ve eşi Özden Saban (72) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ise incelemenin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.