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25 Ağustos 2018 12:34

Konya’da minibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Konya’da minibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

25 Ağustos 2018 12:34


Kaza, gece saatlerinde Konya Karapınar Karayolu Yarma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Deniz idaresindeki 16 ABS 108 plakalı minibüs seyir halindeyken refüje çarparak kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, araçta bulunan Hasan (93) ve eşi Özden Saban (72) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ise incelemenin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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