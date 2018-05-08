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08 Mayıs 2018 17:12

Konya’da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Konya’da Trafik Haftası dolayısıyla motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

Konya’da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

08 Mayıs 2018 17:12


İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası işbirliğiyle Kültür Parkta “Bir kask bir hayat" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı. Motosiklet sürücülerine kask dağıtan trafik polisleri ve Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası Başkanı Ömer Bardakçı kaskın önemine vurgu yaparak, "Motorda kask çok önemli. Bizim bu yıl ki sloganımız ’Bir kask bir hayat.’ Bütün sürücülere motora binmeden önce kasklarını takmalarını öneriyorum. Bütün sürücülerimize kazasız, belasız günler diliyorum” şeklinde konuştu. Daha sonra kaskı olmayan Kask alan motor sürücüleri de kaskın kendileri için can güvenliğini sağladığını ifade ettiler.




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