Konya’da Muhasebe Haftası kutlanacak

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart tarihinin Muhasebe Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda şehit düşen güvenlik güçleri nedeniyle buruk bir kutlama haftası olacağını belirten Özselek, “Ayrıca kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmamız sebebiyle toplumsal sorumluluklarımız da bulunmaktadır. Toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor, yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıca muhasebe mesleğinin öneminin daha iyi kavranması için üniversiteler ve ticaret meslek liselerinde de 1-7 Mart Muhasebe Haftası programları düzenleyerek gençlerimize muhasebeciliğin önemi ile ilgili bilgiler vermekteyiz" dedi.

Muhasebe Haftası nedeniyle 1 Mart Perşembe Günü saat 14.30’da Konya SMMM Odası hizmet binasında düzenlenecek törene tüm meslektaşlarını davet eden Özselek, “Ülkemizin yaşadığı her sıkıntı ve sorun bizlerin de sorunu ve sıkıntısıdır. Mali müşavirler barıştan, demokrasiden, adaletten yanadır. Barışı, demokrasiyi, adaleti yok etmek isteyen terörün dimdik karşısındadır. Bu inançla Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.