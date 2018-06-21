Konya’da "Muhtarlar Buluşması" düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Muhtarlar Buluşması” Konya genelindeki bütün muhtarları bir araya geldi.

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen ve yoğun ilgi gören programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne ve programa ilgi gösteren muhtarlara teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza büyük önem veriyor. Muhtarlarımız bizim kılcal damarlarımızdır. Bugüne kadar sizlere güvendik ve inandık, bundan sonra da inanmaya devam edeceğiz. Sizler bizi hiçbir zaman mahcup etmediniz, bizler de aynı anlayışla sizleri mahcup etmemeye gayret ettik. Bakın sizler sesinizi Külliye’de en yüksek noktada duyuruyorsunuz. Çünkü bizler halkımızın taleplerine göz yumamayız” diye konuştu. Sorgun, “Başka bir şehirde bir alt geçit yapılacak veya bir park yapılacak. Bakıyorsunuz adı sanı duyulmamış bir dernek engel oluyor hizmete. Bugüne kadar Konya’da gerek merkezde gerekse de bütün ilçeler ve köylerde hangi hayırlı hizmet yapıldı da Konya bizlere engel oldu? Bu Konya ile Konyalıyla ve Konya’nın muhtarlarıyla ne kadar iftihar etsek azdır. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

“Sizler bizim uç beylerimizsiniz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın bin 200 muhtarı ile temsilin en güçlü olduğu illerden birisi olduğuna vurgu yaparak, “Muhtarlarımız bütün hizmetlerimizde vatandaşla aramızda bir köprü, bir iletişim kaynağı ve uç beylerimiz olarak görev yapıyorlar. Mahallelerdeki sorunların iletilmesinde, takibi ve çözümünde yine en büyük çözüm ortaklarımız. Eğer bugün Konya, Türkiye’nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biriyse bunda hepinizin çok büyük payı var. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

“İnsanımızın mutluluğu için gereken her yatırımı yapacağız”

5 yıl önce Yeni Büyükşehir Yasası’nı anlattıklarında birilerinin yasanın uygulanamayacağından söz ettiğini kaydeden Altay, “Aradan 4,5 yıl geçti ve şimdi hepinize soruyorum; bu yasa uygulanabiliyor mu? Bu yasa en iyi Konya’da uygulandı, uygulanıyor. Birçok ilçemiz önemli hizmetler aldı, almaya da devam ediyor. Kurucu dönem tamamlanmak üzere, şimdi yeni bir dönemin arefesindeyiz. Konya’mızın her bölgesine daha iyi hizmet edebilmek için Selçuklu’da edindiğimiz tecrübeyi Büyükşehir Belediyemizin kurumsal yapısı ile birleştirerek hep birlikte Konyayı geleceğe taşımak adına daha çok çalışacağız. İnşallah Konya’nın geleceği bugününden daha güzel olacak. Hep birlikte istişare edeceğiz, bir araya geleceğiz, gayret edeceğiz ve Konya’nın standartlarını yükselteceğiz. Konya insanının mutlu olması için her türlü yatırımı yapacağız. Bunu yapacak güçteyiz ve hepinizin desteği ile de bunu başaracağız” dedi.

“Muhtarlar bizim yol arkadaşımız”

Önceki Dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stadyumdan Bilim Merkezi’ne, İl Halk Kütüphanesinden restorasyonlara, şehir meydanlarından yeni birçok yatırıma, asfalta, yola, yeşil alan çalışmalarına, park bahçe çalışmalarına ve tarımsal desteklere kadar yapılan bütün hizmetleri sonuna kadar takip edip kendilerini motive ettiğini dile getirdi. Akyürek; “Muhtarlarımızla yıllarca çok sayıda toplantıda bir araya geldik. Birlikte birçok çalışmaya birlikte imza attık. Dolayısıyla bu buluşma benim için biraz daha farklı bir anlam ifade ediyor. Sizler bizim yol arkadaşımız oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, programa katılan muhtarlara teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hep birlikte desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Programa ilçe belediye başkanları, muhtar derneklerinin başkanları ile 31 ilçeden 1.200 mahallenin muhtarı katıldı.