Konya’da muhtarlara yönelik eğitim seminerleri başladı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, muhtarları belediyeden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme ve eğitim seminerleri düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda ilk olarak Selçuklu ilçesi muhtarlarına yönelik düzenlenen seminer yoğun ilgi gördü.

Selçuklu ilçesi mahalle muhtarının katıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, muhtarları belediyeden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını belirterek, “Belediyemizde yapmış olduğumuz ortak çalışmaları, eğitim çalışmalarını, değerler eğitimi çalışmalarını sizlerle de birlikte yürütmeyi arzu ettik” dedi.

Türkiye’de ilk defa muhtarlara hizmet veren bir daire başkanlığını Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğunu kaydeden Kılca, “Cumhurbaşkanımız Başbakan iken BİMER’i, Cumhurbaşkanı olduktan sonra CİMER’i kurdu ve doğrudan halkın kendisine ulaşımını sağladı. Bizler de muhtarlarımızın doğrudan belediyemize, başkanımıza ulaşmasını sağlamak amacıyla Muhtarlık Bilgi Sistemi MUBİS’i kurduk. Çoğunuz bu sistemi kullanıyorsunuz” diye konuştu.

Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu da, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve yöneticilere böyle bir dönemde hepimizin çok ihtiyaç hissettiği önemli başlıkları içeren eğitim programı düzenlendiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen ile Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Mustafa Yazlık’ın da katıldığı programda Eğitimci Yazar Halil Atalay, değerler eğitimi, Dr. Faik Özdengül de etkili iletişim konularında seminer verdi. Muhtarlık Bilgi Sistemi eğitiminin de verildiği programın sonunda muhtarlara katılım sertifikaları takdim edildi. Eğitim programları önümüzdeki günlerde Meram ve Karatay muhtarları ile devam edecek.